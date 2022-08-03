تقدّمت “بايت دانس” الشركة الأم لتطبيق “تيك توك”، بطلب تسجيل علامة تجارية باسم “TikTok Music”؛ وهو ما يؤشّر لاعتزام التطبيق الصيني دخول سوق تطبيقات بث الموسيقى ومنافسة رواد هذه السوق مثل “أبل ميوزيك”.

خدمة جديدة:

والخدمة الجديدة التي يسعى إليها التطبيق ستسمح للمستخدم بإنشاء ومشاركة القوائم الموسيقية وتشغيل وتحميل ومشاركة وإضافة التعليقات على المقاطع الموسيقية، مع تقديم خدمة بث مقاطع الصوت والفيديو الخاصة بالموسيقى، وفق ما ورد في براءة الاختراع المقدمة لمكتب براءات الاختراع الأميركي.

وعن هدف “تيك توك” من وراء الخدمة الجديدة، يقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي محمد الحارثي، بحسب “سكاي نيوز عربية”: إنها “تأتي تماشيًا مع طبيعة المنصات التي اعتمد نجاحها في الأساس على الفيديوهات القصيرة، وإتاحة بعض الخصائص لاستخدام الموسيقى، كتسجيل الفيديوهات على مقاطع الموسيقى ومشاهد الأفلام”.

ويضيف أن “التطبيق وجد عبر قياسات الذكاء الاصطناعي أن المقاطع القائمة على التأثيرات الموسيقية من الأكثر جذبًا للمستخدمين، ليتوقع أن الخدمة الجديدة هي ما يحتاج إليه مستخدمو التطبيق”.