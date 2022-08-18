انتهت مباراة إنبي ضد طلائع الجيش مساء اليوم في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز لـ موسم 2021/ 2022، بفوز فريق طلائع الجيش بهدف دون رد.

ملخص مباراة إنبي ضد طلائع الجيش:

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي طلائع الجيش ليتمكن اللاعب محمد جابر من إحراز الهدف الأول لـ طلائع الجيش بالدقيقة الـ17.

وحاول فريق إنبي العودة خلال الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتفوق فريق طلائع الجيش بهدف دون رد.

فوز ثمين لـ طلائع الجيش:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، لم يتمكن نادي إنبي من إحراز هدف التعادل ليفوز فريق طلائع الجيش بهدف دون رد.

وسيواجه طلائع الجيش فريق سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ32 من الدوري المصري، بينما يواجه إنبي فريق الأهلي مساء الأربعاء المقبل.