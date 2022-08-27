انتهت مباراة ساوثهامبتون ضد مان يونايتد عصر اليوم بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022/2023.

ملخص مباراة ساوثهامبتون ضد مان يونايتد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح البرتغالي برونو فيرنانديز في إحراز الهدف الوحيد لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ55 بعد عرضية متقنة من مواطنه ديوجو دالوت.

تراجع أداء مانشستر يونايتد في المباراة، مما منح الفرصة لفريق ساوثهامبتون للبحث عن إحراز هدف التعادل في شباك الحارس الإسباني دايفيد دي خيا لكن تألق الحارس الإسباني والمدافع الفرنسي رفائيل فاران حال دون ذلك.

حالة من عدم التركيز لـ كريستيانو رونالدو

أشرك المدرب الهولندي تين هاج، البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة ساوثهامبتون ضد مان يونايتد، وظهر على رونالدو عدم التركيز في المباراة خاصة في ظل الأنباء التي تشير إلى اقترابه من الانضمام لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ولم تتغير نتيجة المباراة لتنتهي بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون رد ويحقق ثاني فوز على التوالي للمرة الأولى منذ فبراير الماضي.

وكان المدافع الإنجليزي هاري ماجواير غاب عن مباراة ساوثهامبتون ضد مان يونايتد، ليحقق اليونايتد الفوز مثلما غاب في مباراة ليفربول يوم الاثنين الماضي، وفاز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وحقق مانشستر يونايتد ست نقاط بعد التعثر في أول جولتين بالخسارة أمام كل من برايتون وبرينتفورد.