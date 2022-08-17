حظيت صاحبة منزل في ولاية نيفادا الأمريكية، بملكية قانونية لحي كامل مؤلف من 84 منزلا بعد خطأ مطبعي، جعلها “تظفر” بممتلكات تقدر بـ50 مليون دولار.

تفاصيل الواقعة

وحسب صحيفة “ديلي ستار”، فإن صاحبة المنزل من ولاية نيفادا، أنفقت 594481 دولارا على مجرد عقار واحد يقع في سباركس، شمال شرق رينو.

وعندما قدمت أوراقها في مقاطعة واشو، ظهر خطأ يؤكد امتلاكها 84 عقارا إضافيا ومساحتين مشتركتين تقدر قيمتهما بحوالي 50 مليون دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوثائق تؤكد أن المرأة تمتلك القرعة من 1 إلى 85، والمناطق المشتركة أ و ب.

خطأ مطبعي

وقال كوري بيرك، نائب كبير المقيمين في مقاطعة واشو، إنه يبدو أنه كان خطأ مطبعيا ارتكبته شركة “ويست مينستر تايتل” وهي شركة تقع في لاس فيجاس.

وأضاف بيرك أن الشركة نسخت ولصقت وصفا قانونيا من تحويل آخر لـ Toll Brothers عند إعداد سند مشتري المنزل للتسجيل.

إعادة المنازل

ولفت إلى أن قسم خدمات التقييم تواصل مع الشركة على الفور حتى يتمكنوا من البدء في العمل على تصحيح سلسلة الملكية الخاصة بـ 86 عقارا تم نقلها عن طريق الخطأ”.

لكن يمكن لصاحبة المنزل رفض النقل ورفض إعادة المنازل، ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أنها أوقفت العملية ويقول الخبراء إنها ستخسر بالتأكيد إذا اختارت الذهاب إلى المحكمة.