يبدو أن نادي برشلونة الإسباني وضع الخطة المناسبة، وذلك للتعاقد مع اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال سيلفا عبر حسابه في “تويتر” : “أداء رائع من الفريق، أريد شكر جميع من في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم التي أظهرتموها لي”.

وذكر الصحفي الرياضي فيران كورياس أن البارشا توصل لاتفاق مبدئي مع سيلفا لجلبه إلى صفوفه بفترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأشار إلى أن خطة الفريق الإسباني تتمثل في تخفيض الرواتب ثم التفاوض مع السيتي لضم سيلفا مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

برناردو سيلفا قد يكون من ضمن صفقات برشلونة الجديدة

وكان برشلونة ضم 6 صفقات في صيف 2022 سعيًا للمنافسة على الألقاب والبطولات بالموسم الجديد.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة ألمح إلى عدم إمكانية ضم سيلفا خوفًا من توتر العلاقات مع مانشستر سيتي لكن الأمور قد تتغير قبل نهاية أغسطس الجاري.