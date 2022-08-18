يتبع رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا سياسة معينة مع نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل إقناعه بالعودة إلى صفوف البارشا.

رئيس برشلونة يسعى لإعادة ميسي

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية: “الحديث عن مستقبل ليونيل ميسي سيكون مثار جدل خلال الأشهر المقبلة، نظرًا لانتهاء عقده مع الفريق الباريسي في صيف 2023، ورغبة برشلونة في عودته آجلًا أم عاجلًا”.

ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن ليونيل يركز خلال الفترة الحالية على انطلاقة موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان والاستعداد لنهائيات كأس العالم، مشددة على أنه لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله قبل المونديال.

وأضافت: “سان جيرمان ينوي تفعيل بند تجديد عقد ميسي لموسم إضافي حتى صيف 2024، إلا أن اللاعب لم يتحرك بعد نحو هذا المسار”.

وجاء في ختام التقرير: “رئيس برشلونة يريد أولًا بناء جسور للتواصل مع ليونيل ميسي، إلا أنه لم يبدأ بعد؛ بل يريد استغلال عامل الوقت ليهدأ النجم الأرجنتيني بشكل تام”.

الرحيل عن برشلونة

وكان ليونيل ميسي قد غضب من مسؤولي نادي برشلونة، لعدم النجاح في تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم الصيف الماضي 2021، الأمر الذي أجبره على مغادرة الفريق الكتالوني، وعدم تحقيق رغبته بالاعتزال في صفوفه.