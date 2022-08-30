كشفت دراسة حديثة، أن كوكب الأرض مقبل على كارثة بيئية كبرى، بسبب أكبر جزيرة في العالم حتى وإن بادر العالم إلى إيقاف انبعاثات الغاز، بدءًا من اليوم، والسبب في ذلك هو أن الضرر حصل أصلًا، بسبب ما اقترفته أيادي البشر.

فقدان الجليد في أكبر جزيرة في العالم:

وبحسب الدراسة المنشورة في صحيفة “نيتشر كلايمت تشانج”، فإن جزيرة غرينلاند، وهي الأكبر في العالم، ستفقد كمية هائلة جدًّا من طبقة الجليد، بغض النظر عن الجهود العالمية الحالية.

وذكرت الدراسة أن 3.3 في المائة من طبقة الجليد التي تغطي غرينلاند ستذوب بشكل حتمي، وهي تعادل 110 ترليون طن من الجليد.

ارتفاع مستوى البحار:

وعند ذوبان هذا القدر من الجليد في أكبر جزيرة في العالم، فإن ذلك يعني ارتفاع مستوى البحار والمحيطات بما يزيد على 30 سنتيمترًا، الأمر الذي يشكل تهديدًا للكثير من الدول التي تقع على السواحل.

ويرى خبراء أن هذه التوقعات أكثر تشاؤمًا من تقارير سابقة، فيما لم تحدد الدراسة السقف الزمني لحدوث هذه الكارثة بشكل دقيق، انطلاقًا من الجزيرة التي تفوق مساحتها مليوني كيلومتر مربع.