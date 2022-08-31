حذر استشاري أمراض القلب، وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر مرضى السكر من خطورة عدم متابعة مستويات الكوليسترول في الدم، لما قد يسببه من مضاعفات صحية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “مريض السكري: يجب عدم إهمال ارتفاع الكوليسترول فهو من أهم مسببات الجلطة”.

كما أشار النمر إلى أن ارتفاع معدل ضربات القلب لدى كبار السن لا يعد أمرًا طبيعيًا، قائلًا: “ليس من الطبيعي أن تكون سرعة النبض في رجل عمره ٧٥ سنة.٣٢ نبضة في الدقيقة، الطبيعي من ٦٠ إلى ١٠٠ أثناء اليقظة”.

استخدام السكر في التحلية

وفي وقت سابق؛ أكد خبير المسرطانات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري أنه لا مانع لمريض السكري أن يستخدم العسل لتحلية مشروبه أو مع الإفطار.

وقال الخضيري على حسابه بموقع “تويتر”، في رده على تساؤل بشأن الأمر: “لا مانع أن تأخذ منه ملعقة (حاجتك اليومية) لكن لا تأخذ بعده أي سكر بالشاهي أو تمر أو حلى أو خبز أبيض ومعجنات”.

قدر الاحتياج

ولفت إلى أنه صحيًا يجب أن يأخذ مريض السكري قدر احتياجه اليومي من العسل أو التمر أو الفاكهة وذلك باعتدال، مع الالتزام بالأدوية.