أكدت المهتمة بالتعليم لطيفة الدلهيان، أنه يبدأ هذا الأسبوع خطوات إخلاء طرف المنقولين والمنقولات في حركة النقل الخارجي وحركة النقل الداخلي.

بعد أن يعتمد مديرك إخلاء طرفك يتم الإجراء الثاني الأسبوع القادم وهو رفع المباشرة حسب الإجراءات التالية pic.twitter.com/dIfXbdOBzk — لطيفة الدليهان (@Latifh_dleehan) August 22, 2022

خطوات إخلاء الطرف:

وتابعت الدليهان في تغريدات لها عبر تويتر: أول إجراء يقوم به المعلم من حسابه في فارس حسب الخطوات التالية، بعد أن يعتمد مديرك إخلاء طرفك يتم الإجراء الثاني الأسبوع القادم، وهو رفع المباشرة حسب الإجراءات التالية.

ونشرت الخبيرة في الشأن التعليمي مقطع فيديو يوضح الخطوات.

بداية الدوام:

وفتحت أكثر من 33,500 مدرسة أبوابها، بدءًا لدوام المشرفين التربويين والمشرفات التربويـات في الإدارات التعليمية ومنسوبو ومنسـوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس، للعمل بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، وذلك استعداداً لاستقبال أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة الأحد القادم لبداية العام الدراسي الجديد، بعد أن قامت وزارة التعليم بتهيئة مدارس جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر.

في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة التعليم أمس الأحد، الهوية البصرية لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ تحت شعار: “العالم ينتظرك”؛ احتفاءً بعودة الطلاب والطالبات إلى الدراسة، وتحفيزهم للانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط وجدية.