استعرضت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطوات إسعاف الشخص المصاب بالصرع.

منع سقوط المصاب:

وحذرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، من دفع لسان المصاب أو محاولة وضع أشياء في فمه أثناء النوبة، بل يجب منع سقوط المصاب بشكل مفاجئ وارتطامه بالأرض، مع إرخاء ملابس المصاب الضيقة وفتح أزرار ثوبه.

تحذير من سكب الماء على الوجه:

كذلك نصحت هيئة الهلال الأحمر بوضع المصاب على جنبه حتى يخرج اللعاب حتى لا يسبب له اختناقًا في التنفس، محذرة من سكب الماء على وجهه، مؤكدة ضرورة البقاء مع المصاب حتى يستعيد وعيه وينتظم تنفسه.