أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر منصة أبشر بشكل سهل وميسر.

وأشارت في انفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر إلى أن خطوات إسقاط المركبات التالفة هي:

ـ زيارة الرابط الإلكتروني لموقع أبشر

ـ استعراض المراكز المعتمدة.

ـ التوجه للمركز.

ـ تسليم المركبة واللوحات، وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل إلى الجوال.

خطوات إسقاط المركبة المهملة

وفي وقات سابق؛ قال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: إن خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات في الإدارة العامة للمرور تشمل ما يلي:

1- تسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغي تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك.

2- تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور.

متطلبات تجديد الرخصة

وكانت الإدارة العامة للمرور قد استعرضت متطلبات تجديد الرخصة خصوصي لغير السعودي.

وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن تجديد الرخصة في تلك الحالة يتطلب سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ثم مراجعة قسم المرور والتقدم بالطلب.

ولفت إلى أنه يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير.

منع تسيير المركبات

وكذلك يتم منع تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة، ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.