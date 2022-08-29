أعلن مركز قياس ‏عن إتاحة التسجيل في (اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين) الاختبار التربوي والتخصص للمعلمين لعام 1444 ، ‏عبر الرابط (اضغط هنا)، موضحا أن التسجيل العام (التربوي) سيكون للرجال يوم 2-2-1444 وللنساء 9-2-1444هـ، كما سيعقد الاختبار:‏ من 17-4-1444 إلى 20-4-1444هـ.

‏أما التسجيل في (التخصص) سيكون للرجال يوم 2-2-1444 ، وللنساء يوم 9-2-1444 هـ، وسيعقد الاختبار:‏من 28-6-1444 إلى 3-7-1444هـ.

طريقة التسجيل باختبار الرخصة المهنية

أما عن طريقة التسجيل فيجب اتباع ما يلي:

– أولا الدخول عبر الرابط ⁦‪(اضغط هنا)‬⁩.

– ثم اضغط على أيقونة الدخول عن طريق نفاذ الموحد ( بياناتك بأبشر )

– بعدها ادخل البيانات المطلوبة

– ثم ‏اضغط على أيقونة الاختبارات

– قم بالتسجيل بالاختبار، ‏وتسديد المبلغ المطلوب خلال ٢٤ ساعة.

أهداف اختبار الرخصة المهنية

ويهدف اختبار الرخصة المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة.

كما يعد اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم؛ اجتياز اختبارات الرخصة التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.