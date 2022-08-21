تتواصل عملية التقديم على وظائف مكافحة المخدرات، والتي بدأت منذ صباح أمس السبت الموافق 22 محرم 1444، ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى الخميس المقبل.

تفاصيل وظائف مكافحة المخدرات

وحسب ما أعلنته الإدارة العامة للقبول المركزي وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فيتم التقديم والتسجيل على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف).

خطوات التقديم

ومن أجل التقديم عليك إتباع الخطوات التالية:

– الانتقال إلى منصة أبشر للتوظيف.

– تسجيل دخول أبشر للتوظيف وكتابة بيانات الدخول.

-الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة ثم الضغط على وظائف مكافحة المخدرات،

-الانتقال إلى صفحات تسجيل البيانات.

– تحديد الوظيفة المراد التعيين عليها.

– تسجيل بيانات المؤهل العلمي، ثم الضغط على أيقونة التالي.

الانتقال إلى صفحة البيانات الشخصية.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب، ليتم التسجيل بنجاح.