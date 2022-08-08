أوضحت منصة أبشر، الخطوات المطلوبة لتغيير المستوى التعليمي للمستفيد.

خطوات تغيير المستوى التعليمي:

وقالت المنصة: إن تغيير المستوى التعليمي يتطلب الدخول إلى المنصة عبر الرابط التالي: هنا ثم بعدها يجب على المستفيد أن يقوم باختيار أيقونات: خدماتي، والأحوال المدنية، وخدمة تواصل، وخدمات السجل المدني وإرسال الطلب.

خدمات أبشر:

وتقدم منصة أبشر كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات، كما تقدم خدمات تضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.