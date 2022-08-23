استعرضت منصة أبشر، خطوات تغيير رقم الجوال المسجل بها، مؤكدة أنها تختلف حسب الحالة.

الحالة الأولى:

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الحالة الأولى وهي التي يكون فيها “رقم الجوال القديم متاح لك ويمكنك الدخول على حسابك”، وتشمل: تسجيل الدخول عبر منصة أبشر.

– اختيار معلومات المستخدم.

– إدخال المعلومات المطلوبة ورقم الجوال الجديد.

– اختيال حفظ وإدخال رمز التحقق من رقم الجوال الجديد.

الحالة الثانية:

أما الحالة الثانية، والتي يكون فيها “رقم الجوال القديم لا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر لأنه ملغى أو مفقود”، فتشمل الخطوات التالية:

– زيارة مواقع أجهزة أبشر للخدمة الذاتية.

– اختيار “تحديث رقم الجوال” وإتمام الخطوات.

– تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر من خلال رمز التحقق على رقم الجوال الجديد.

الحالة الثالثة:

وفي الحالة الثالثة، وإذا كان لديك رقم جوال مسجل عبر هويتك، فيمكنك زيارة موقع منصة أبشر، واختيار أيقونة “تغيير رقم الجوال”، ثم إكمال الخطوات المطلوبة.