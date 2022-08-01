أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات معرفة سبب عدم الأهلية لبرنامج الضمان الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية هنا.

ولفتت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، إلى أنه يمكن معرفة عدم سبب الأهلية من خلال الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي واستعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: