يعتبر سناب شات من التطبيقات المميزة التي تتيح للمستخدمين الكثير من المزايا والإضافات وتسمح للمستخدم بالتحكم بحسابه.

إخفاء الإضافات:

وتستهدف التحديثات والمزايا التي يقدمها سناب شات، زيادة الخصوصية وتأمين الحساب أكثر، مثل إخفاء الإضافات أو إيقافها، وهي خاصية قد يجهل البعض طريقة التعامل معها، وفيما يلي خطوات إقفال الإضافات في سناب شات:

فتح تطبيق السناب، ثم الدخول إلى تطبيق سناب شات عن طريق الموبايل، ثم الضغط على الصورة الشخصية للحساب، وبعدها فتح الاعدادات، ثم الضغط على خيار الإعدادات من خلال الترس الموجود في أعلى الشاشة في صفحة الملف الشخصي في التطبيق، وبعدها الضغط على خيار Who Can من قائمة الإعدادات، وأخيًرا إلغاء تفعيل خيار رؤيتي في الإضافات السريعة.

خاصية الإشارة في السناب:

وتنتشر خاصية الإشارة أو المنشن في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتبدأ بوضع علامة @ أمام الاسم حتى يتم إرسال إشعار للشخص أو لصاحب الحساب المذكور أنه ذُكِر في ذلك التعليق أو المنشور، وفي سناب شات يتم الوصول إلى الحساب الشخصي لأحد المستخدمين من خلال خاصية الإشارة نفسها.