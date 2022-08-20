أعادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التذكير بالخطوات السهلة والميسّرة، لآلية تقديم الإقرارات المتعلّقة بالزكاة، من خلال موقعها الإلكتروني.

خطوات تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة:

ولفتت هيئة الزكاة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى أن خطوات تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة، كالتالي:

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني هنا

ـ يتم اختيار التالي: خدمة الإقرارات – الإقرار المراد تقديمه – تعبئة البيانات المالية وتقديمها.

إشعار بالفاتورة:

وأضافت هيئة الزكاة، أنه سوف يصل للمكلف إشعار إصدار الفاتورة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وأشارت هيئة الزكاة إلى أنه يجب التأكد من نموذج تسعير المعاملات، إلى جانب صحة نوع الإقرار والفترة المالية قبل القيام بالخطوات السابقة.