حادثتان تفصل بينهما أيام معدودة، راح ضحيتهما مواطنانِ سعوديانِ في بلاد المغرب وتحديدًا في كل من تونس والمغرب.

الحادثة الأولى راح ضحيتها مواطن سعودي في تونس، بعد تعرضه لحادثة طعن من قبل شقيق زوجته في مدنية بنزرت التونسية.

وبشكل عاجل تفاعلت السفارة في تونس مع الحادث، وكشفت في بيان لها، تفاصيل مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت، مؤكدة أنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه.

مقتل مواطن في تونس

وأشارت السفارة إلى أن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، وأن القضية منظورة في المحاكم التونسية.

وأكدت السفارة، أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي.

تحرك عاجل من السفارة

وأوضحت السفارة أنها استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية وتم نقل جثمان الفقيد إلى المملكة.

ووقعت الجريمة في 10 أغسطس الجاري، عندما أقدم تونسي على قتل مواطن سعودي أمام المارة، وفقًا لـ”وسائل إعلام تونسية”.

مقتل مواطن في المغرب

وقبل ساعات، علقت سفارة المملكة في المغرب على حادثة مقتل مواطن بعد الاعتداء عليه من حراس الفندق الذي يقيم فيه في المغرب.

وقالت إنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة المغربية مجريات حادثة تعرض مواطن في الدار البيضاء لاعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته.

بيان عاجل للسفارة

وأضافت السفارة، أنها تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة من الجهات المختصة المغربية نبأ تعرض مواطن سعودي إلى اعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته، بعد عراكٍ دار بينهم، أثناء تواجد المواطن السعودي في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وتابعت السفارة، في بيانها أنه حرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة، وعليه تبين بأن الفقيد قُتل على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء.

القضية قيد التحقيق

وأكدت السفارة بأن القضية لاتزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق، مشددة على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.

وأوضحت السفارة أنها تنسق حاليًا مع السلطات المغربية المختصة لنقل جثمان الفقيد – رحمة الله – إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة، كما تتقدم السفارة ومنسوبوها كافة إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.