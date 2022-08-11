من المقرر أن يتم خلال ساعات، إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور.

ومن المنتظر أن يتم اليوم الخميس إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضحت وزارة التعليم، أن حركة النقل يعتبر إنهاء لتكليف جميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس، المنقولين ضمن إجراءات النقل لهذا العام، وتم نقلهم وفق تخصصاتهم كمعلمين ومعلمات.

وأفادت وزارة التعليم، في وقت سابق، أنه ليس للمستفيدين حق المطالبة بالنقل على المهمات المكلفين بها قبل النقل، ويمكنهم التقدم للترشيح على التشكيلات المدرسية أو الإشرافية وفق الآلية المحددة في إدارات التعليم المنقولين إليها.

فيما استثنت الوزارة من ذلك، المعينين على أعمال غير التدريس، فيتم توجيههم وفقًا للتخصصات المعينين عليها.

استقبال طلبات الاعتراض:

وتبدأ الإدارات التعليمية في استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الحركة الداخلية، لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الجمعة، فور إعلان المدارس الجديدة لطالبي وطالبات النقل.

اعتماد نتائج الحركة رسميًّا:

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتائج الحركة رسميًّا من قبل مديري التعليم في المناطق والمحافظات في 16 محرم الحالي، علمًا بأن الوزارة قد أعلنت أن نتيجة حركة النقل الداخلي ستعلن الخميس الموافق 11 من أغسطس.

وكانت وزارة التعليم، دعت شاغلي الوظائف التعليمية إلى ضرورة الدخول عبر حساباتهم في نظام “نور” خلال الفترة من 1443/12/25 حتى 1444/1/2، وتسجيل رغبات النقل الداخلي، وترتيب شرائح القطاع.