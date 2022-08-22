بمشاركة مركز المسؤولية الاجتماعية وجمعية الادخار بالشرقية وغرفة الأحساء انطلقت المرحلة الأول من حملة خلك حريص في المنطقة الشرقية من محافظة الأحساء.

وكانت الانطلاقة الأولى في الشرقية عبر عدة محطات كان أولها زيارة جمعية البر بالأحساء تلاه زيارة نادي الفتح وإقامة لقاء توعوي بالغرفة التجارية بالإحساء.

التوعية من الوقوع في العمليات الاحتيالية

وأوضح مشرف الحملة بالمنطقة الشرقية فهد الفهيد، أن الحملة انطلقت بدعم واهتمام كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله-.

وأبان أن الحملة تهدف للتوعية من الوقوع في العمليات الاحتيالية، بمشاركة جميع البنوك الأعضاء، من خلال حملة وطنية واسعة للتوعية بالاحتيال والأساليب المتبعة في العمليات الاحتيالية ومواجهتها وذلك بأسلوب التوعية المباشرة ورفع ثقافة المجتمع حول أحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال، وأضاف الفهيد أن الزيارات شملت جمعية البر ونادي الفتح ، والغرفة التجارية وسوق الحرفيين ومجمع العثيم مول بالإحساء.