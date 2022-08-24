عقدت حملة ” خلك حريص” في محطتها الثانية بالدمام لقاءً توعويًا استضافه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

واستعرض اللقاء تعريفًا بالحملة وأهدافها، وعرضًا تضمن كافة الإرشادات والتوجيهات وسبل مواجهة أساليب الاحتيال المالي المتبعة، كما نفذ سفراء التوعية ست جولات ميدانية توعوية في مدينة الدمام، كمحطة ثانية من محطات الحملة التوعوية على مستوى المنطقة الشرقية.

لقاء توعوي في شركة روابي

وشملت الجولة التوعوية إقامة لقاء توعوي في شركة روابي، عقب ذلك عقد لقاء توعوي في جريدة اليوم، ومن ثم مجمع الراكة سكوير، ومجمع الخبر مول، واختتمت الجولات الميدانية لسفراء التوعية في واجهة الخبر البحرية بعد تقديم التعريف بالحملة وأهدافها بشكل واسع.

مسيرة حملة خلك حريص

وأكد مشرف الحملة بالمنطقة الشرقية فهد الفهيد، تأتي هذه اللقاءات التوعوية، والجولات الميدانية، امتدادًا لمسيرة الحملة وأنشطتها وفعالياتها التوعوية التي تنطلق على مستوى المملكة والتي كانت بدايتها في المنطقة الشرقية من محافظة الأحساء، للتوعية بالاحتيال المالي والأساليب المتبعة في العمليات الاحتيالية ومواجهتها وذلك بأسلوب التوعية المباشرة ورفع ثقافة المجتمع حول أحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال، وأضاف الفهيد أن الحملة يشارك بها مركز المسؤولية الاجتماعية وجمعية الادخار بالشرقية، وستنطلق الأسبوع القادم في محافظة الجبيل.