أعلنت الإعلامية والكاتبة الصحفية خلود الغامدي تعرضها لموقف غير أخلاقي أثناء قيادتها سيارتها على أحد الطرق.

وقالت الغامدي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أشار لي شخص قبل أسبوع بإصبعه بحركة بذيئة في الشارع وحفظت رقم لوحته، وبلغت عليه مركز الشرطة القريب”.

الوصول للشخص المطلوب

وأضافت “جاءني اتصال يوم أمس من البحث الجنائي أنهم توصلوا للشخص وطلبوا مني الحضور لاستكمال الإجراءات.

وختمت خلود الغامدي التغريدة بقولها “السؤال.. لماذا يحوج هؤلاء أنفسهم للمساءلة القانونية والعقاب ودفع تعويض… وإلخ؟”.