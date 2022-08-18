حذرت إحدى الدراسات الحديثة في جامعة ميريلاند الأمريكية، من أن قلة النوم للأطفال في سن المدرسة الابتدائية، قد يكون له تأثير دائم على تطور الإدراك العصبي لهم مستقبلًا.

وقال مؤلف الدراسة، وأستاذ الأشعة التشخيصية والطب النووي في كلية الطب بجامعة ميريلاند الدكتور زي وانغ: “النوم مهم جداً لأدمغة الأطفال؛ فخلال فترة المراهقة المبكرة، يختبر الأطفال نمواً وتطوراً سريعاً، ويلعب النوم دوراً كبيراً، وهناك اتجاه متزايد لنوم الأطفال والمراهقين أقل”.

رصد الدراسة

واستهدفت الدراسة رصد تأثير قلة النوم على دماغ الأطفال؛ وتضمنت الدراسة بيانات من 8323 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 و 10 سنوات مسجلين في دراسة التطور المعرفي لدماغ المراهقين (ABCD)

وتم تقسيم الأطفال إلى مجموعتين بناء على أنماط نومهم: أولئك الذين حصلوا على قسط كاف من النوم وأولئك الذين حصلوا على قسط كاف من النوم لكن ينامون أقل من 9 ساعات في الليلة.

قام الباحثون بتقييم المشكلات السلوكية والصحة العقلية والإدراك وبنية الدماغ ووظائف المخ في الأساس (أو بداية الدراسة) ومرة أخرى بعد ذلك بعامين.

قال وانغ: “في المجموعة التي تعاني من عدم كفاية النوم، لاحظنا في الدماغ أن هؤلاء الأطفال أظهروا حجما أصغر للمادة الرمادية في بعض مناطق الدماغ الرئيسية المرتبطة بالعديد من الوظائف المختلفة عالية الترتيب مثل الذاكرة والانتباه والتحكم في التثبيط”.

نتائج الدراسة

وتابع: “المادة الرمادية الأقل هي علامة على أن النوم غير الكافي له آثار سلبية على بنية الدماغ، والتي تتفق مع نتائج الصحة السلوكية والعقلية للدراسة الجديدة، خارج الدماغ، فقد لاحظ الباحثون آثارًا سلبية لعدم كفاية النوم على الذاكرة والقلق والاكتئاب وحل المشكلات والأداء المدرسي”.

وأكمل: “ما وجدناه نوعا من اللافت للنظر … هو أن جميع الأطفال كانوا يتمتعون بصحة جيدة، وكانت الآثار السلبية لقصور النوم متواضعة، لكن هذا التأثير المتواضع استمر لمدة عامين”.

خلص الباحثون إلى أن نتائج الدراسة تقدم دليلاً على التأثير طويل الأمد للنوم غير الكافي على التطور الإدراكي العصبي في مرحلة المراهقة المبكرة.