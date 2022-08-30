كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول الشاي له آثار إيجابية وفوائد عديدة على الصحة.

يطيل العمر

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قالت الدراسة التي نُشِرت نتائجها في دورية “حوليات الطب الباطني”، إن من يشربون الشاي بمعدل يزيد عن كوبين في اليوم، من المرجح أن يعيشوا لفترة أطول مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الشاي.

وأضافت الدراسة أن النتائج الإيجابية لشرب الشاي لم تتأثر سواء تم تناوله بدون إضافات أو مع السكر والحليب مثلا.

انخفاض الوفيات

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة بعد تدقيق بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن 85 % من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، كانوا يشربون الشاي بانتظام.

وتبيّن للباحثين أن شرب الشاي كان مرتبطا بانخفاض طفيف بنسبة تتراوح بين 9 و13 % بمعدل الوفيات على مدى 10 سنوات خاصة لمن كان يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووصف فرناندو رودريجيز أرتاليخو، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة، البحث بأنه يمثل “تقدما كبيرا”، لافتًا إلى أن معظم الدراسات السابقة أجريت في آسيا، حيث الشاي الأخضر هو الأكثر استهلاكا، وقلة من الأبحاث المرتبطة بالموضوع خارج آسيا كانت “صغيرة الحجم وغير حاسمة في نتائجها”.