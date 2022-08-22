قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن درجات الحرارة التي شهدتها معظم مناطق المملكة في صيف 2021 كانت أعلى من هذا العام.

ارتفاع درجات الحرارة:

وتابع خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية، مشيرًا إلى أن مصدر الرياح وقلة الأمطار هي السبب في ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى قلة الغطاء النباتي.

الحرارة أعلى في 2021:

ولفت إلى أن الرياح تكتسب الخصائص المناخية التي تأتي منها، سواء حارة أو باردة، وفيها غبار أو رطبة، موضحًا أن عام 2021 كان به الحرارة أشد من العام الحالي، أي أن مناخيًّا العام الحالي أفضل باستثناء الأسبوعين الأخيرين.