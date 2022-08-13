حرصت جماهير نادي الهلال على إرسال تمنياتها بالشفاء العاجل لـ الليبي طارق التائب نجم نادي الهلال ومنتخب ليبيا الأسبق، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

طارق التائب تعرض لوعكة صحية قبل 3 أيام:

وقبل 3 أيام، كان نجل التائب كتب عبر حساب والده في “تويتر” قائلًا: “السلام عليكم، ادعوا لوالدي الكابتن التائب بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية بالشفاء، وأتمنى للجميع الصحة والعافية، سوف يعود أقوى عن قريب بإذن الله”.

آخر التطورات الصحية:

وكتب نجل النجم الليبي تغريدة جديدة عن حالة والده قائلًا: “السلام عليكم شكرًا للجميع على دعواتكم الطيبة والاهتمام والسؤال على صحة والدي يحتاج فقط للراحة وعدم الإجهاد كم يوم وإن شاء الله تتحسن أموره ويتواصل معكم بنفسه في قادم الأيام”.

وحرصت جماهير الهلال على إرسال تمنياتها للنجم الليبي بالشفاء العاجل، بينما قال الحارس الأسطوري لـ الهلال محمد الدعيع: “الله يشفيه ويعفو عنه”.

يذكر أن النجم الليبي السابق لـ الهلال لعب في أزرق الرياض خلال الفترة من 2006 إلى 2008 ثم لعب مع نادي الشباب لعام واحد من 2008 إلى 2009.