أعلنت شركة دله للخدمات الصحية اليوم عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2022 بارتفاع أرباحها 46.23% إلى 69.52 مليون ريال مقارنة بـ 47.54 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ارتفاع صافي الدخل

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”: “ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من العام 2022م بنسبة 46.2% ليبلغ 69.52 مليون ريال مقارنة بـ 47.54 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات بنسبة 18.9% في الربع الثاني من العام 2022م لتصل إلى 583.82 مليون ريال وبزيادة قدرها 92.99 مليون ريال مقارنة بـ 490.83 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

نمو عمليات التشغيل

وأضافت الشركة، أن ذلك يأتي نتيجة لاستمرار النمو في عمليات التشغيل و النمو في أعداد المراجعين و الزيادة في نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية بالإضافة إلى انخفاض نسبة تكاليف التشغيل لإيرادات التشغيل نتيجة التحسن في إدارة التكاليف التشغيلية”.