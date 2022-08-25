تترقب الجماهير انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي، اليوم الخميس، في ظل الاستعدادات القوة التي قامته بها جميع الفرق.

دوري روشن السعودي ينطلق اليوم

وتنطلق منافسات دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الفيحاء ضد ضمك عند الساعة 7.05 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل الهلال ضيفًا على الخليج على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

المدربون يسعون لحصد اللقب

وانطلقت منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، وشهدت تتويج 12 مدربًا باللقب، ويُعد المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز هو الوحيد المتوج باللقب مع بداية الموسم الرياضي الحالي.

وقبل بداية دوري روشن، جاء المدربون المتوجون بلقب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي؛ الأرجنتيني غابرييل كالديرون مع الاتحاد موسم 2008/ 2009، ثم البلجيكي إيريك جيريتس مع الهلال.

وحصد كالديرون اللقب مع الهلال موسم 2010/ 2011، ثم البلجيكي ميشيل برودوم مع الشباب، يليه التونسي فتحي الجبال مع الفتح، وتوج الأوروغوياني كارينيو بالدوري السعودي للمحترفين مع النصر موسم 2013/ 2014.

وتوج الأوروغوياني خورخي دا سيلفا باللقب مع النصر موسم 2014/ 2015، ثم السويسري كريستيان جروس مع الأهلي، يليه دياز مع الهلال، ثم الأرجنتيني خوان براون مع الأزرق، والبرتغالي روي فيتوريا مع الأصفر موسم 2018/ 2019.

وقاد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد اللقب موسم 2019/ 2020، ثم البرتغالي جوزيه مورايس مع الأزرق، وأخيرًا دياز في الموسم الماضي، الذي يطمح لحصد لقب دوري روشن هذا الموسم.