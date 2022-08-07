حذر المدرب الأرجنتيني رامون دياز لاعبي الفريق الكروي الأول بـ الهلال وذلك قبل مواجهة نادي ألميريا الإسباني وديًا اليوم.

وكان أزرق الرياض تُوج بلقب دوري المحترفين السعودي موسم 2021/2022 للمرة الثالثة على التوالي.

ماذا طلب دياز من لاعبي الهلال ؟

وطالب دياز لاعبي الأزرق بضرورة التركيز على الفوز على ألميريا ودخول الموسم الجديد بكل قوة للفوز بلقب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا وحذرهم من التشبع.

ويُقيم الهلال حاليًا معسكرًا خارجيًا بمدينة برمنجهام الإنجليزية، يستمر حتى 13 أغسطس المقبل ويتطلع دياز لعلاج سلبيات الموسم الماضي في المعسكر الخارجي حاليًا خاصة وأن الفريق يضم عناصر قوية ما بين محلية وأجنبية ينقصها فقط التناغم بين جميع الخطوط.

وتُقام المباراة بين أزرق الرياض وألميريا اليوم في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.