اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الهولندي ممفيس ديباي من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يوفنتوس يقترب من ضم ديباي

ويسعى ديباي للرحيل عن صفوف برشلونة مجانًا، وذلك على الرغم من بقاء عام على نهاية عقده، وفي الوقت ذاته ترغب إدارة النادي في التخلص منه هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية: “يوفنتوس يسعى لحسم صفقة ممفيس ديباي، ويستهدف إتمامها بنهاية الأسبوع، والإدارة أخبرته أنه إذا لم يحل أموره مع برشلونة لفسخ عقده، فسوف يتجهون لضم ماركو أرناتوفيتش لاعب بولونيا”.

ويُعد رحيل ديباي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس هو الحل الأفضل لجميع الأطراف، خاصة أن برشلونة يرغب في تسجيل جوليس كوندي قبل المباراة المقبلة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

إصابة دي ماريا

وأكدت تقارير أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى لضم نجم برشلونة، بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والتي ستبعده عن الفريق لفترة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان دي ماريا قد شارك في أول مباراة له بقميص يوفنتوس ضد ساسولو، وساهم في تسجيل هدفين، حيث أحرز هدفًا وصنع آخر، قبل أن يُغادر الملعب مصابًا بعد مرور 60 دقيقة تقريبًا.