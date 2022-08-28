أتاح الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب)، التسجيل في برنامج “التدريب التعاوني” لعام 1444هـ لطلاب وطالبات البكالوريوس في تخصصي المحاسبة والقانون من مختلف الجامعات والكليات في المملكة، وذلك كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لتنمية معارفهم ومهاراتهم في مجالي المحاسبة والقانون، والتعرف على سوق العمل في تلك المجالات.

شروط القبول في برنامج ديوان المحاسبة

ويشترط للقبول في البرنامج الحصول على موافقة الجامعة أو الكلية للتدريب، متضمنةً فترة التدريب، وموعد بدايته، وسيتم فرز وقبول طلبات التدريب بناءً على توفر الفرص التدريبية المتاحة بالديوان وفروعه في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن التسجيل في التدريب يبدأ اليوم الأحد 1 صفر 1444هـ الموافق 28 أغسطس 2022م، وسيستمر لمدة أسبوعين، وعلى الراغبين في التدريب من الطلاب والطالبات التقديم إلكترونياً عبر منصة “تواصل” التابعة للمركز من خلال الرابط.