كشف العضو الذهبي بالنادي الأهلي، خالد أبو راشد، مزيدًا من التفاصيل بشأن الأمور الذي تم اتخاذها بعد عقد الجمعية العمومية.

أبو راشد يؤكد مراسلة وزارة الرياضة

وتحدث خالد أبو راشد، قائلًا: “للتوضيح بعد عقد الجمعية العمومية للأهلي وتقديم مذكرتنا وما تضمنته من بنود مالية وإدارية ومطالبات تمثل الأغلبية للأعضاء الذهبيين بما في ذلك المطالبة بحل مجلس الإدارة”.

وتابع العضو الذهبي بالنادي الأهلي حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة: “أيضاً تم مؤخرًا مراسلة وزارة الرياضة مجدداً لمتابعة ما تم رفعه لها وطلب الرد على مذكرتنا وطلباتنا”.

وعقد النادي الأهلي مؤخرًا، جمعية عمومية غير عادية، وقدم 11 عضوًا ذهبيًا مذكرة إلى وزارة الرياضة من أجل التدخل وحل الإدارة برئاسة ماجد النفيعي، خاصة أنها الجهة الوحيدة التي تستطيع اتخاذ هذا القرار.

الهبوط للمرة الأولى في تاريخ الأهلي

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات.