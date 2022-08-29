تعد المملكة من الدول الأكثر تقدمًا في المحيط العربي والعالمي في تعزيز منظومة إدارة الجودة وإصدار المواصفات والمعايير والحوكمة والمطابقة في إطار رؤية المملكة 2030، والحصول على شهادات الآيزو ISO العالمية وفق آليات محوكمة وبمنهجيات متطورة لضمان الجودة والمواصفات.

وعندما تتحصل رئاسة الحرمين الشريفين على 3 شهادات متتالية وهي شهادة الآيزو لنظام استمرارية الأعمال، شهادة الآيزو لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، وشهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية، لتطبيق معاييرها الراقية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، فإن ذلك يعكس مدى التزام الرئاسة بمتطلبات إنشاء وإدارة نظام فعال لاستمرارية العمل، فضلًا عن صياغة وتنفيذ وتشغيل ومراقبة ومراجعة والاستعداد للتخفيف من المخاطر.

الآيزو مفخرة للرئاسة وتعزيز لتطبيق المعايير

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس الذي تسلم شهادات الآيزو لنظام استمرارية الأعمال، أن المعايير التي مُنحت من أجلها الشهادات إدارة التغييرات واسعة النطاق بالقرارات الصحيحة، وتوفير خدمات تقنية المعلومات لاستخدامها في احتياجات العمل، وتطبيق المعايير الخاصة بالشهادات سيسهم في خفض استخدام الموارد، وتحسين كفاءة العمليات، فيما وصف الشيخ السديس أن استحقاق الرئاسة لشهادة الآيزو لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، جاء لدورها في التأكد من الخدمات تقنية المعلومات وجاهزيتها بشكل مستمر، وضمان الإدارة الصحيحة للمخاطر الناشئة عن تقنيات المعلومات.

الرقي بجودة الخدمات المقدمة القاصدين

وثمّن الرئيس العام الجهود المبذولة لتعزيز الجودة وترسيخ مفهومها لدى العاملين بالرئاسة، لافتًا إلى أهمية التطبيق العملي لمعايير الجودة والأثر الإيجابي الناتج عنها في الرقي بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

ويتم إصدار مواصفات الآيزو بواسطة المنظمة الدولية للتقييس وتعتبر شهادة ISO هي دليل من طرف ثالث، على التزام الرئاسة بمعايير ISO ومساعدة المنظمة على تأكيد وضمان الجودة.

وتتم عملية إصدار شهادة الأيزو بواسطة جهات المنح المعتمدة وهي جهات مستقلة وتقوم بالتنفيذ والمراجعة كونها طرفًا ثالثًا محايدًا، وتعتبر شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال المحددة لإنشاء وإدارة نظام فعال لاستمرارية العمل الاستعداد للتخفيف من المخاطر.

أهمية الحصول على الآيزو

وتعكس شهادة آيزو لإدارة خدمات تقنية المعلومات جدارة الرئاسة في تسهيل العمليات التقنية وتحسين الجودة، لخدمات التكنولوجيا، فيما تعتبر شهادة الآيزو الخاصة بخدمات تقنية المعلومات، كمعيار دولي معترف به كأفضل الممارسات لنظام إدارة الخدمة الذي يدعم تضمين استراتيجية دورة حياة الخدمة المتسقة والموثوقة في المُنشأة، وتوفير إرشادات أفضل الممارسات حول كيفية إدارة مجموعة الخدمات بحيث تظل حديثة وتضيف قيمة.



أما شهادة آيزو لنظام إدارة البيئة ISO فتم إنشاؤها على أساس تحليل المخاطر، بهدف تقليل استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الأضرار التي لحقت بالتربة والمياه والهواء فضلًا عن المراقبة والتحسين المستمر للأداء البيئي وشهادات الآيزو والجودة لها قبول واعتراف عالمي وهي بمثابة إقرار المطابقة لمعايير الجودة.