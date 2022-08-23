تذكرت رئيسة تايوان تساي إنج وين أحداث 1958 مع الصين، عند لقائها مجموعة زائرة من الأكاديميين الأمريكيين، قائلة إن الجزيرة ردعت الجيش الصيني قبل 6 عقود عندما قصفت قوات بكين جزيرتين تايوانيتين.

توتر بعد زيارة بيلوسي

وتصاعد التوتر بين تايوان والصين خلال الشهر الماضي في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه، ما دفع بكين إلى إجراء مناورات حربية بالقرب من تايوان للتعبير عن غضبها من زيادة الدعم الأمريكي للجزيرة، التي تعتبرها بكين من الأراضي الصينية ذات السيادة.

وأثناء لقائها بوفد من معهد هوفر بجامعة ستانفورد في مكتبها، أشارت تساي إلى هجمات شنتها الصين على مدى شهر على جزيرتي كينمن وماتسو التابعتين لتايوان قبالة الساحل الصيني والتي بدأت في أغسطس 1958.

وأضافت: “قبل 64 عاما خلال معركة 23 أغسطس، عمل جنودنا ومدنيونا معا وحموا تايوان حتى تكون لدينا بلادنا الديمقراطية اليوم”.

معركة لحماية الوطن

وأكدت رئيسة تايوان أن “المعركة لحماية وطننا أظهرت للعالم أنه لا يوجد تهديد من أي نوع يمكن أن يهز عزم الشعب التايواني على الدفاع عن أمته، لا في الماضي ولا الآن ولا في المستقبل”.

وتابعت: “سنظهر أيضا للعالم أن شعب تايوان لديه العزم والثقة في الوقت نفسه لحماية السلام والأمن والحرية والازدهار لأنفسنا”.

يذكر أن المعركة في 1958 انتهت بفشل الصين في الاستيلاء على الجزيرتين.

وفي عام 1958، قاومت تايوان الهجوم بدعم من الولايات المتحدة، التي أرسلت عتادًا عسكريًا مثل صواريخ سايدويندر المتقدمة المضادة للطائرات، مما أعطى تايوان ميزة تكنولوجية.