ردت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، على الانتقادات التي طالتها بسبب ظهورها في حفل صاخب بالقول إنها تعيش حياتها الخاصة مثل الكثيرين ممن هم في نفس عمرها.

حياة طبيعية خارج الوظيفة

وكان رد رئيسة وزراء فنلندا للصحفيين: “لدي حياة أسرية، ولدي حياة عمل، ولدي وقت فراغ أقضيه مع أصدقائي. أنا إلى حد كبير مثل الكثيرين في سني”. وأضافت أنها لا تشعر بالحاجة إلى تغيير سلوكها. وقالت “سأكون بالضبط نفس الشخص الذي كنت عليه حتى الآن وآمل أن أقبل كما أنا”. كما أعربت عن عدم ممانعتها بإجراء فحص للمخدرات، مؤكدة أنها لم تتعاطَ أيًا من الممنوعات.

رقص رئيسة وزراء فنلندا

وكان الفيديو الذي أثار جدلًا في البلاد “أظهر مارين ترقص مع خمسة آخرين أمام الكاميرا، وتقوم ببعض الحركات التي وصفت بالخليعة”. وانتقدت أحزاب المعارضة رئيس الوزراء التي تعد الأصغر في العالم واتهموها بتعاطي المخدرات. وأكدت مارين أنها لا تتعاطى المخدرات ولم تشرب الكحول في الحفل بل أرادت أن تظهر فقط مثل أي شخص طبيعي لديه حياته الخاصة خارج إطار الوظيفة.

وتم تداول المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل لكن لم يتضح تاريخ تصويره فيما يظهر من خلال المقطع أنه تم داخل إحدى الشقق وحضره عدد من الشخصيات الشهيرة في البلاد بينهم مذيع وصحافي وآخرون.