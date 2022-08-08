هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المنتخب السعودي بعد فوزه بكأس العرب لمنتخبات الشباب، تحت 20 عامًا، في نسختها الثامنة، متمنيًا التوفيق للمنتخب المصري في المنافسات المقبلة.

المنتخب السعودي بطلًا لكأس العرب:

وتغلب المنتخب السعودي على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 3، وذلك في اللقاء الذي جمعهما في نهائي البطولة التي اختتمت مساء أمس الأحد في مدينة أبها.

رئيس الاتحاد العربي يشكر المسؤولين:

وقدّم الفيصل شكره وتقديره للجنة المنظمة وللاتحاد السعودي لكرة القدم ولجميع اللجان التي قدمت جهودًا كبيرة في سبيل نجاح هذه البطولة، متمنيًا لجميع المنتخبات العربية المزيد من التوفيق والنجاح في المنافسات المقبلة للاتحاد العربي كافة.

وأبدى رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم سعادته بـ”نجاح البطولة من جميع النواحي، واكتساب لاعبي المنتخبات المشاركة في كأس العرب لمنتخبات الشباب خبرات ومعارف فنية مفيدة”.