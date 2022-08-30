شدد رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على رغبتهم في منافسة الفريق الأول لكرة القدم على جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الحائلي يؤكد العمل لتدعيم الفريق:

وتحدث أنمار الحائلي عن إمكانية التعاقد مع صفقات جديدة، قائلًا: “سنعمل إلى آخر دقيقة في فترة التسجيل لدعم الفريق باللاعبين، وهناك يوم على نهاية الفترة والعمل مستمر والأمر مرهون على وجود لاعب جيد متاح”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد خلال حديثه لوسائل الإعلام خلال توقيع عقد رعاية، اليوم الثلاثاء: “حرصنا على الإعداد الأمثل للفريق وتلبية كافة طلبات المدرب، وهدفنا المنافسة على كافة البطولات في الموسم الرياضي”.

الاتحاد هذ الموسم:

وحقق العميد انطلاقة قوية في دوري روشن السعودي، حيث فاز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.

وتُمني جماهير الاتحاد النفس بتألق الفريق الأول لكرة القدم مع المدرب البرتغالي نونو سانتو هذا الموسم، خاصة أنه كان قريبًا للغاية من حصد لقب دوري المحترفين، قبل أن يخسره في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي.