دعا الرئيس العراقي برهم صالح جميع القوى السياسية في بلاده إلى الانخراط في حوار وطني والترفع عن الخلافات وتقديم المصلحة العليا للعراق.

انتخابات مبكرة:

وقال في كلمة وجهها للشعب العراقي اليوم: “إن إجراء انتخابات مبكرة قد يحل التوترات السياسية ويفتح طريقاً للخروج من الأزمة”، مشيراً إلى أن الانتخابات الأخيرة لم تحقق ما يطلبه المواطن العراقي وواجهت كثيراً من المشاكل والتحديات.

تعديلات دستورية:

وأضاف أن هناك حاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة وعبر الآليات الدستورية والقانونية.