كشف رئيس نادي القيصومة، صالح الحربي، استعدادات فريقه لانطلاقة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مؤكدًا جاهزية اللاعبين لمواجهة الأهلي المرتقبة.

فيديو | قبل مواجهة #الأهلي غداً في دوري الدرجة الأولى.. رئيس نادي #القيصومة صالح الحربي: استعدادنا للقاء الأهلي غداً هو مثل استعدادنا لأي مباراة ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/l7s7hDO9LI — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 23, 2022

الحربي يكشف استعدادات القيصومة لدوري يلو:

وقال صالح الحربي خلال تصريحاته لـ”الإخبارية”: “بالنسبة لاستعدادات الفريق، فاستعداداتنا على قدم وساق، والحمد لله فريق صاعد من دوري الدرجة الثانية وعائد بقوة للدرجة الأولى”.

وتابع رئيس القيصومة: “استعدينا على 3 مراحل، المرحلة الأولى استمرت لمدة 10 أيام، والمرحلة الثانية كانت في مدينة الإسكندرية المصرية لمدة 23 يومًا، ثم المرحلة الختامية الأخيرة ولعبنا مباراة ودية الأسبوع الماضي”.

وأضاف: “استعدينا لمباراة الأهلي، ووصلنا اليوم إلى جدة، واستعدادنا لمواجهة الأهلي للأمانة مثل استعدادانا لأي مباراة في دوري يلو مع الأخذ في الاعتبار وكل الاحترام لتاريخ الأهلي ووضعه الكبير قلعة الكؤوس، لكن نحن مستعدين”.

موعد مباراة الفريقين:

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد القيصومة، يوم غد الأربعاء عند الساعة 8:50 مساء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى.