رد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، على بيان نادي الهلال الذي أصدره مساء السبت تعليقًا على بيان مركز التحكيم الرياضي السعودي الأخير بشأن قضية محمد كنو.

وكان كنو أثار الجدل في يناير الماضي بإعلان تجديد عقده مع الهلال وهو موقع على عقد الانضمام لأصفر الرياض مما جعل الأخير يتقدم بشكوى قانونية أسفرت عن إيقاف كنو 4 أشهر وحرمان الأزرق من تسجيل الصفقات لفترتين حيث أُصدرت القرارات في مايو الماضي، مما جعل أزرق الرياض يتقدم باستئناف ضد القرارات لـ مركز التحكيم الرياضي.

تعليق آل معمر المثير للجدل:

وقال آل معمر عبر حسابه في “تويتر”: “لاعبنا من الأول من يوليو إلى صيف 2025، بعقد رسمي موثق في لجنة الاحتراف، يوقعون معه على الهواء، ثم يستغربون تطبيق القانون، عجب عجاب !”.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية ستنتهي في السعودية يوم 31 أغسطس الجاري.