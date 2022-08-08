رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على عرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه حول إقامة مباراة بين أصفر الرياض وألميريا وديًا خلال الفترة المقبلة.

موعد المباراة يحدد قريبًا

وقال آل معمر: ” لنا الشرف كسعوديين في إسبانيا وقريبًا سنحدد موعد المباراة بالتشاور مع المدربين”.

وكان آل الشيخ قال اليوم عبر حسابه في “تويتر” : “أتشرف نلعب مع نادي النصر الكبير في أي وقت يحددون اليوم وننسق، وشرف لنا وتجربة قوية مع فريق قوي وجماهيري عالمي”.

وكان الفريق الإسباني تقابل أمس مع نادي الهلال وديًا في بريطانيا، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثنائية دون رد أحرزهما كل من الأرجنتيني لوسيانو فييتو وسالم الدوسري.

وطالبت جماهير نادي النصر بإقامة المباراة الودية بين الفريق الإسباني وأصفر الرياض على ملعب مرسول بارك في الرياض خلال الفترة المقبلة.