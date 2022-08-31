وصف رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” السابق هاشم عبده هاشم، نادي الاتحاد بأنه يمتلك قيمة وتاريخًا، لكنه أعرب عن قلقه على فريقه المفضل بالقول “بصراحة لست مطمئنًا على هذه القيمة وهذا التاريخ”.

فقدان الروح وهبوط الغريم التقليدي لـ #الاتحاد إلى #دوري_يلو أكثر ما يقلق رئيس تحرير صحيفة #عكاظ السابق "هاشم عبده هاشم" على فريقه المفضل#بين_السطور pic.twitter.com/dtZ3nnpmVW — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 30, 2022

وأضاف هاشم في مقابلة مع قناة “العربية”، أن جماهير نادي الاتحاد اعتادت على رؤية روح الفريق وإحساسهم بالمسؤولية، لافتًا: “لا أعرف لماذا أصبح لاعبو الاتحاد يفقدون هذه الميزة وذلك في الـ20 سنة الأخيرة”.

فقدان الإحساس بابن النادي

وأكد أنه لا يعارض استقدام اللاعبين من الخارج والأجانب حيث لهذا الأمر فائدته، لكنه أشار إلى أن هذا المستقدم من الخارج أو النجم الذي يؤتى به فهو يعطيك ما عنده، إلا أن الإحساس الذي كان يربط ابن النادي الذي وجد فيه منذ المرحلة المبكرة ونما حتى وصل إلى أعلى الدرجات قد افتقدناه.

ولفت إلى أن هذه المشكلة ليست تخص الاتحاد فقط ولكن جميع الأندية، وبالأخص نادي الأهلي الآن الذي يعاني من هبوط وخسارة، مؤكدًا أن الإحساس بالمسؤولية والاهتمام بالصحة والتمارين واحترام الأنظمة والجدية تم فقده.

البحث عن الشهرة والمال

وأشار إلى أن اللاعب أصبح يبحث فقط عن الشهرة أو المال، متابعًا قوله: “أخشى على الاتحاد واتمنى أن يعود الأهلي أيضًا حيث يعد الأهلي منافسًا قويًا للاتحاد ووجود الأخير وتميزه مبنى على قوة الأول”.

عدم المنافسة

وأكد أن الاتحاد في الموسم القادم ليس له منافسٌ على مستوى المنطقة، وهذا سيؤثر على جاهزيته في التعامل مع الأندية الأخرى، مستشهدًا بآخر موسم عندما فقد الاتحاد البطولة حيث تراخى في تعامله مع أندية الوسط.