كشف رئيس الطهاة الخاص بالملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى، أن هناك وجبة واحدة حافظت على تناولها منذ أن كانت في الخامسة من عمرها ولم يمضِ يوم واحد لم تتناولها فيه منذ أن عمل في القصر في 2010، ولكن هناك أخرى ممنوع دخولها في القصر.

وقال الشيف السابق في القصر الملكي، دارين ماكجرادي، عبر قناته الخاصة على YouTube: إن الملكة إليزابيث تتناول شطائر المربى كل يوم منذ أن كانت طفلة صغيرة، وتفضل فيها طعم فاكهة الفراولة والتي يتم قطفها من أراضي قلعة بالمورال في أسكتلندا تحديدًا.

وقال في مقطع الفيديو: كان يتم التقديم المربى للملكة لتأخذها في الحضانة وهي فتاة صغيرة، وتتناولها مع الشاي منذ ذلك الحين، حيث تُصنع الساندويتشات من الخبز مع القليل من الزبدة وقطعة من المربى، ثم تقطع إلى دوائر بحجم العملة المعدنية.

وأضاف: تفضل الملكة البالغة 96 عامًا دائمًا مربى الفراولة الطازجة، وقد تتناولها ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع إذا كانت في الموسم.

فاكهة ممنوعة في القصر البريطاني

وفي الوقت نفسه، فبقدر عشق الملكة إليزابيث لمربى الفراولة، فإن هناك فاكهة أخرى حرمت دخولها في القصر الملكي وهو التوت، وقال ماكجرادي مازحًا: الويل لأي شخص يحاول أن يعطيها فاكهة التوت في خارج موسمها، فذلك يعني التخلص منه وإقالته فورًا.