كشف رائد الأعمال طلال العماج عن أسعار الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في المملكة، موضحًا أنها تبدأ من 100 ريال وتصل إلى 170 ألف ريال.

وأضاف العماج، في حواره إلى برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، أن رجال الأعمال لن يتعاملوا مع أي مشهور للإعلان لديه إذا لم يكن معه ترخيص.

رخصة موثوق:

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، إسراء عسيري، قالت: إن تنفيذ قرار الحصول على رخصة موثوق سيبدأ تنفيذه 1 أكتوبر المقبل، وبعد الحصول على الرخصة يجب الالتزام بشروط ضوابط الإعلان.

وشددت على أن جميع الأفراد السعوديين المقدمين للمحتوى الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بالتسجيل في منصة موثوق، والتقديم الإلكتروني.