أعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن استمرار جوائزها الشهرية في دوري روشن السعودي لموسم 2022/ 2023.

استمرار جوائز الأفضل الشهرية هذا الموسم

ولفتت الرابطة في بيانها إلى استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب، ولاعب، حارس مرمى، وأفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي 2022/2023، وذلك برعاية من شركة روشن.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز اللاعبين والمدربين لتقديم كل ما لديهم مع فرقهم، وتحتوي معايير الجوائز على نقاط تغطي أهم الجوانب الفنية لكي تمكن كل مقيّم من تقييم عادل للاعبين تشمل المثالية والكفاءة الفنية وروح المبادرة والأداء الإبداعي والأداء الجماعي.

وسيتولى الفريق الفني لجوائز المسابقة اختيار اللاعبين الفائزين، ويضم الفريق الفني كلاً من؛ تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى.

وأوضحت الرابطة في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ذلك سيكون وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة “أوبتا” الشريك الإحصائي.

انطلاق دوري روشن السعودي اليوم

وتنطلق منافسات دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الفيحاء ضد ضمك عند الساعة 7.05 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل الهلال ضيفًا على الخليج على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.