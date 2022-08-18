يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، قد يواجه أزمة قبل انطلاق منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي في أغسطس الجاري.

جماهير الراقي لا تزال لا تُصدق هبوط فريقها وهو واحد من أكبر الأندية السعودية لـ دوري يلو حيث احتل المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري المحترفين بالموسم الماضي.

نص رسالة رابطة دوري يلو لـ الأهلي

بعض من جماهير الراقي ألمحت عبر “تويتر” أن رابطة دوري يلو حذرت وخاطبت مجلس إدارة الراقي بسبب عدم التزام الأخير بشعار وحقوق المعلنين في دوري يلو، حيث تم ملاحظة نشر إعلانات المعلنين في دوري المحترفين مع تجاهل تام حول مشاركتهم في دوري يلو، وهو ما أشار إليه الإعلامي خالد الدلاك المتابع لأحداث دوري يلو.

وستنطلق مباريات دوري الدرجة الأولى يوم 22 أغسطس، بينما يخوض الراقي أول مباراة له يوم 24 أغسطس ضد القيصومة.

وسيكون ديربي جدة بين فريقي الأهلي وجدة في دوري الأولى يوم الخامس من أكتوبر المقبل في الجولة السادسة، ثم مواجهة نادي الرياض في الكلاسيكو بالجولة الثامنة.

سيخوض الأهلي كافة مبارياته في دوري يلو على ملعب الجوهرة المشعة بالفترة المقبلة.