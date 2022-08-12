تم مساء الخميس، الإعلان عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11547 وظيفةً تعليميةً، عبر حساب المتقدم في نظام “جدارة”، بمنصة “مسار”.

11547 وظيفة تعليمية

ويأتي إعلان أسماء المرشحين مبدئيا، لشغل 11547 وظيفة تعليمية، تمهيدًا لاختيار المرشحين نهائيًا بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ.

رابط الاستعلام عن الأسماء

ويمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11547 وظيفةً تعليميةً من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).