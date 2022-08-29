أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب التسجيل المبكر في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من الرجال في الاختبار التربوي واختبار التخصص.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

آلية التسجيل في الاختبار

ويتم التسجيل اعتبارًا من اليوم الاثنين 29/8/2022 وحتى يوم 2022 / 10 /8 بالنسبة لاختبار الرخصة المهنية (العام) أما تسجيل اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) فسيظل متاحًا حتى يوم 2022 /11/ 26 ويمكن التسجيل عن طريق نظام الرخص المهنية.

موعد اختبار الرخصة المهنية

وسيكون موعد الاختبار العام خلال الفترة من 2022 / 11 / 11 وحتى يوم 2022 / 11 / 14 أما بالنسبة للاختبار التخصصي فسيكون خلال الفترة من 2023 / 1 / 21 وحتى يوم 2023 / 1 / 25.

يذكر أن الرخصة تصدر عند طلبها عن طريق النظام الإلكتروني، ويمكن التقدم بطلب إصدارها وفق ما ورد في المادة السادسة من ضوابط الرخص المهنية مع شرط استيفاء الشروط الواردة في المادة الرابعة من ضوابط الرخص المهنية.​

إجراءات الحصول على الرخصة المهنية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي في تويتر عن تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

يأتي ذلك تسهيلًا لإجراءات إصدار الرخصة بحذف شرط عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، إضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة، حيث تضمن بأن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.

ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.

ويؤكد تحديث ضوابط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية بأنه تسهيلًا لإجراءات الحصول على الرخصة المهنية، مقارنة بالضوابط السابقة.