أعلنت مجموعة تداول السعودية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم السبت، عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين 2022م.

واشترطت مجموعة تداول السعودية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.:

مسمى البرنامج:

– برنامج تطوير الخريجين.

عن البرنامج:

– برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق المالية.

– مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.

شروط التقديم:

– التفرغ التام.

– سعودي الجنسية.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– حديث التخرج.

– حاصل على بكالوريوس أو ماجستير من جامعات معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

المزايا والتعويضات:

– راتب 12,350 ريالًا (البكالوريوس).

– راتب 14,000 ريال (الماجستير).

– إجازة سنوية

– تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين صحي.

– توظيف مباشر بعد اجتياز البرنامج.

– فرص تدريب وتطوير واكتساب خبرة.

المستندات المطلوبة:

– السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

– الهوية الوطنية.

– الشهادات المهنية مثل SOCPA ، CME ، CPA ، إن وجدت.

– نتيجة اختبار GAT (قياس) (اختبار GAT هو اختبار يستهدف خريجي المدارس الثانوية).

– اختبار اللغة الإنجليزية إن وجد (IELTS ، TOEFL).

الملف التعريفي للبرنامج: اضغط هنا

طريقة التقديم:

عبر الرابط التالي اضغط هنا